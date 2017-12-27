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البدء في عمليات إجلاء طبي من الغوطة الشرقية

مخلفات القصف على الغوطة الشرقية

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية في حسابها على تويتر إنه تم البدء في عمليات إجلاء طبي من منطقة محاصرة خاضعة للمعارضة السورية في الغوطة الشرقية، دون أن تذكر تفاصيل إضافية.

وتحاصر القوات النظامية السورية الغوطة الشرقية التي يقطنها قرابة 400 ألف شخص.

وناشدت الأمم المتحدة حكومة دمشق السماح بإجلاء نحو 500 مريض يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة لإنقاذ حياتهم.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد قالت في 10 كانون الأول/ ديسمبر إن 137 طفلا في الغوطة الشرقية تتراوح أعمارهم بين سبعة أشهر و17 عاما يحتاجون إلى الإجلاء لتلقي العلاج الفوري بسبب ظروفهم الصحية، التي تتراوح بين الفشل الكلوي وسوء التغذية الحاد أو الإصابات نتيجة النزاع.

وبعد ذلك، تحدثت مصادر محلية عن وفاة بعض هذه الحالات.

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