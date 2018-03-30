فرنسا: لا ننوي شن عملية في شمال سورية

أكدت فرنسا الجمعة أنها لا تعتزم القيام بأي عملية عسكرية جديدة في شمال سورية خارج إطار التحالف الدولي ضد داعش.

وشددت الرئاسة الفرنسية على ضرورة مواصلة المعركة معا، معبرة عن قلقها من "مخاطر عودة ظهور داعش" خصوصا في المنطقة الحدودية مع العراق.

وتأتي التوضيحات بعدما صرح مسؤولون في قوات سورية الديموقراطية التقوا الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس، بأن باريس تنوي إرسال "قوات جديدة" إلى شمال سورية.

وخلال اللقاء عبر ماكرون مجددا عن قلق بلاده من الوضع في شمال سورية حيث انتزعت القوات التركية مؤخرا منطقة عفرين من وحدات حماية الشعب الكردية.

وأوضح قصر الإليزيه أن ماكرون يأمل في أن "يجري حوار بين قوات سورية الديموقراطية وتركيا بمساعدة فرنسا والأسرة الدولية".

وأعلنت تركيا الجمعة رفضها أي وساطة فرنسية لإجراء حوار مع قوات سورية الديموقراطية.