انفجارات غامضة تهز مطار حماة العسكري

هزت سلسلة انفجارات ضخمة مطار حماة العسكري في وسط سورية الجمعة، حسبما أفادت به وسائل إعلام رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم تعرف بعد أسباب الانفجارات، إلا أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر القول إن انفجار قنبلة في مستودع للذخيرة في المطار وراء الانفجارات التي خلفت سحبا كثيفة من الدخان.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان بعد الانفجارات:

وأكد المرصد السوري من جانبه بأن التفجيرات وقعت في مستودعات أسلحة ووقود تابعة لقوات النظام.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية في شريط عاجل "سماع دوي انفجارات في محيط مطار حماة"، من دون مزيد من التفاصيل.