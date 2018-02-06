قتلى في قصف لقوات النظام السوري بإدلب

قتل 19 سوريا على الأقل جراء غارات وقصف للنظام السوري في محافظة إدلب منذ الأحد، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد الاثنين إن من بين القتلى تسعة أطفال في الهجمات التي استهدفت مناطق في كفرنبل ومعرة النعمان ومدنية إدلب.

وكانت الغارات التي يتهم مواطنون ومراقبون النظام السوري وحليفه روسيا بالوقوف ورائها، أصابت الأحد مدنيين بحالات اختناق بمدينة سراقب الواقعة في محافظة إدلب.

ونقل المرصد عن سكان ومصادر طبية بالمدينة أن أعراض الاختناق ناتجة عن استخدام غازات سامة، من دون أن يتمكن من تحديدها.

وكان الولايات المتحدة قد اتهمت في وقت سابق الاثنين روسيا بتأخير إصدار إعلان عن مجلس الأمن الدولي يندد بـ "هجمات كيميائية" وقعت خلال الفترة الأخيرة في سورية، وأوقعت عشرات الجرحى بينهم أطفال.

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ومنذ اندلاع الحرب في سورية في 2011 اتهمت الأمم المتحدة مرارا نظام بشار الاسد باستخدام غاز الكلور أو السارين في هجمات كيميائية قاتلة.