الاستخبارات الأميركية 'قلقة' من رحلات شحن إيرانية إلى سورية

تتعقب أجهزة الاستخبارات الأميركية سلسلة رحلات شحن جوية من إيران إلى سورية تشتبه الولايات المتحدة في أنها تنقل أسلحة لنظام الرئيس بشار الأسد أو القوات الإيرانية التي تدعمه على الأرض، وفق ما أفادت به شبكة CNN الأربعاء.

وأكد مسؤول في الإدارة الأميركية للشبكة الإخبارية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تشعران بالقلق إزاء رحلات الشحن التي قد تضم أسلحة يمكن استخدامها لتهديد إسرائيل.

وفيما لا يعد نقل الأسلحة إلى سورية أمرا نادرا، أثارت الرحلات المذكورة انتباه الاستخبارات الأميركية لأنها تمت بعد أيام على الضربة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد أهداف لنظام الأسد في الـ13 من الشهر الجاري.

المصدر: CNN