قسد تضيق الخناق على داعش في شرق سورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين بأن قوات سورية الديمقراطية (قسد) وبدعم من التحالف الدولي، حققت تقدما واسعا في العملية العسكرية التي تستهدف آخر مناطق تواجد تنظيم داعش قرب الحدود مع العراق.

وأضاف المرصد أن "طائرات التحالف الدولي شنت ضربات مكثفة على مناطق في قرية الدشيشة، بالتزامن مع عمليات قصف من قبل قوات سورية الديمقراطية ومدفعية التحالف".

وتابع أن القصف والاشتباكات "تسببت في مقتل وفرار العشرات من عناصر تنظيم داعش من المنطقة".

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد أعلن الأحد انطلاق المرحلة الثانية من عمليات إلحاق الهزيمة بداعش في منطقة الدشيشة شرق سورية.

وتشارك في العملية قسد بدعم من قوات التحالف الدولي وبمشاركة طائرات القوة الجوية العراقية والمدفعية المتركزة قرب الحدود العراقية السورية.