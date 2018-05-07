سورية.. قتلى في معارك بين النظام وداعش

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين بمقتل أكثر من 30 عنصرا من قوات النظام السوري خلال يومين جراء هجوم مضاد شنه تنظيم داعش جنوب دمشق.

وقال إن "قوات النظام نجحت الأسبوع الماضي في قطع الطريق الواصل بين مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب دمشق، إلا أن تنظيم داعش شن هجوما مضادا وتمكن من إعادة فتح الطريق".

وأضاف أن قوات النظام، رغم تقدمها البطيء، لم تحقق أي تقدم استراتيجي في المنطقة.

وأشار إلى أن أكثر من 150 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين قتلوا منذ بدء الهجوم في 19 نيسان/أبريل الماضي، مقابل 120 من تنظيم داعش و47 مدنيا.

ويشن الجيش السوري منذ نحو ثلاثة أسابيع عملية عسكرية ضد تنظيم داعش في جنوب العاصمة وتحديدا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود المجاور، في إطار سعيه لاستعادة منطقة العاصمة وتأمين محيطها.

ويسيطر داعش على نحو 80 في المئة من مخيم اليرموك و40 في المئة من الحجر الأسود، فضلا عن أجزاء من حيي القدم والتضامن.