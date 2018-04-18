قصف مكثف للنظام على جنوب دمشق

قتل مدني وأصيب آخرون بجروح في قصف للنظام السوري خلال الليل على مناطق سيطرة تنظيم داعش جنوبي دمشق، خاصة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، حسبما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

وقال المرصد إن "عمليات القصف المكثفة على مناطق داعش مستمرة منذ يومين، مصحوبة بحشود عسكرية، تمهيدا لبدء عملية واسعة".

واستهدف داعش مساء الاثنين أحياء قريبة في دمشق، ما أدى إلى مقتل طفل، وأربعة من قوات النظام على الأقل.

وأشار المرصد إلى وجود "مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء محليين لخروج التنظيم المتطرف من المنطقة، وانتقال مقاتليه إلى البادية السورية"، تفاديا للعملية العسكرية الوشيكة.

ويقدر عدد عناصر داعش في جنوب دمشق بالمئات.

ويعد مخيم اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية في سورية. وكان يضم قبل الحرب 160 ألف شخص بينهم سوريون، ولم يبق فيه اليوم سوى بضعة آلاف فقط.

وفي عام 2015، شنّ داعش هجوما واسعا على المخيم، وطرد الفصائل المعارضة وأحكم سيطرته على الجزء الأكبر منه.