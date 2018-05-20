سورية.. بدء تنفيذ اتفاق بين النظام وداعش

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بإجلاء مجموعة من مسلحي داعش من آخر جيب يسيطر عليه التنظيم قرب العاصمة السورية دمشق.

وقال المرصد إن ست حافلات دخلت إلى المنطقة الواقعة في محيط مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بعد منتصف ليل السبت الأحد لنقل المسلحين وأسرهم، في إطار اتفاق بين قوات النظام السوري وداعش.

وغادرت الحافلات باتجاه منطقة البادية ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي تقع إلى الشرق من دمشق، حيث لا يزال التنظيم يسيطر على عدد من الجيوب، وفقا للمرصد.

وبانسحاب داعش من هذه المنطقة، ستكون قوات النظام السوري قد سيطرت على آخر جيب كان خارج سيطرتها في غرب سورية.