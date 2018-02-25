يونيسيف: 85 بالمئة من أطفال لاجئي سورية في الأردن فقراء

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأحد إن 85 بالمئة من الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن يعيشون في فقر، ولا يحصل نحو نصف من هم دون الخامسة على الرعاية الصحية المناسبة.

وأوضح ممثل المنظمة في الأردن روبرت جينكيز أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة هي الأحدث لليونيسيف حول حياة الأطفال السوريين في البلاد.

وأضاف أن "الرسالة الطاغية لهذه الدراسة هي أن الأسر السورية اللاجئة أصبحت أكثر عرضة للخطر في الأردن"، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

ودعا جينكيز الدول المانحة إلى الإسراع بتقديم المساعدات لهؤلاء السوريين.

ومن جانبها شددت مديرة برامج الطفولة المبكرة وحماية الطفل بالمنظمة في الأردن مها الحمصي على أن الانكماش الاقتصادي في الأردن، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والبطالة، سيزيد من الضرر اللاحق باللاجئين هناك.

وشملت دراسة اليونيسيف نحو ألف أسرة سورية من بين 660 ألف لاجئ مسجل في الأردن.

وفر نحو 5.5 ملايين سوري من الحرب الأهلية في بلادهم منذ 2011، إلى جانب ملايين آخرين من النازحين داخل سورية.