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هجوم صاروخي على قواعد عسكرية للنظام السوري

صورة أرشيفية لتفجير في العاصمة السورية دمشق

قال الجيش النظامي السوري الأحد إن صواريخ أصابت عدة قواعد عسكرية في ريف حماة وحلب في ما وصفه بأنه "عدوان" جديد من قبل أعدائه، حسبما نقل التلفزيون الحكومي.

وأوضح مصدر سوري معارض رفض الإفصاح عن هويته أن أحد المواقع التي استهدفت هي قاعدة عسكرية تعرف باسم اللواء 47 بالقرب من مدينة حماة، وهي القاعدة المعروفة بكونها مركز تجنيد للميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، وفق ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان حدوث "استهداف صاروخي"، مشيرا إلى أن "عناصر إيرانيين" كانوا متواجدين داخل اثنتين من القواعد العسكرية التي تم استهدافها.

ولم يتمكن المرصد من تحديد الجهة التي نفذت عملية إطلاق الصواريخ.

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