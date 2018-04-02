سورية.. بدء تنفيذ اتفاق دوما

بدأت ظهر الاثنين عملية إجلاء مقاتلين من "جيش الإسلام" مع أفراد عائلاتهم من مدينة دوما، آخر جيب تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن حافلتين خرجتا من دوما على متنهما عدد من "إرهابيي جيش الإسلام وعائلاتهم تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جانبه في وقت سابق الاثنين ببدء التحضيرات لنقل عناصر الفصائل من دوما.

#المرصدالسوري التحضيرات تجري في #دوما لتجهيز أول قافلة ضمن تنفيذ الاتفاق الأخير #الغوطة_الشرقية ونقل الخارجين نحو الشمالhttps://t.co/Hj37LVVbZR — #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) April 2, 2018

وتأتي العملية غداة إعلان روسيا التوصل إلى اتفاق لإجلاء المسلحين والمدنيين من المدينة.

وكانت الدفعة الأخيرة من المقاتلين والمدنيين قد غادرت جنوب الغوطة الشرقية السبت بموجب اتفاق الإجلاء هناك، وأعلن نظام دمشق المنطقة "خالية" من الفصائل المعارضة.