قمة ثلاثية في أنقرة بشأن سورية

يعقد رؤساء روسيا وتركيا وإيران في أنقرة الأربعاء قمة لبحث الوضع في سورية وجهود التوصل إلى حلول سياسية تنهي الحرب هناك.

وقال رجب طيب أردوغان إن الدول الثلاث متفقة بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المستمر منذ 2011.

جدير بالذكر أن لأنقرة وموسكو وطهران مصالح متضاربة في سورية، لا سيما وأن الأولى تعارض نظام بشار الأسد، بينما تقدم روسيا وإيران دعما عسكريا ولوجستيا له.

وستكون القمة الثلاثية الثانية بين هذه الدول بشأن سورية في غضون ستة أشهر بعد أن استضاف فلاديمير بوتين القمة الأولى في سوتشي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.