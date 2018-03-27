مأساة الغوطة بالأرقام

في تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الاثنين، كشفت الأرقام حجم المأساة الإنسانية التي تشهدها منطقة الغوطة الشرقية المتاخمة للعاصمة دمشق.

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ 18 شباط/فبراير لحملة عسكرية عنيفة، تمكنت خلالها القوات النظامية من تضييق الخناق تدريجيا على الفصائل المعارضة وتقسيم مناطق سيطرتها إلى ثلاثة جيوب منفصلة. وباتت قوات النظام تسيطر حاليا على أكثر من 90 في المئة من مساحة الغوطة الشرقية.

ومع التصعيد العسكري وتفاقم الأزمة الإنسانية، تم إعلان التوصل إلى اتفاقين لإجلاء مقاتلي الفصائل والمدنيين بموجب مفاوضات مع روسيا.

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وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف أرقاما تزيد على ما يفيد به التقرير الأخير للأمم المتحدة في ما يتعلق بأعداد النازحين من الغوطة، إذ قدرتهم المنظمة الحقوقية بأكثر من 130 ألفا في عشرة أيام بين 14 و24 آذار/مارس.

وهذه أبرز الأرقام الواردة في التقرير الأممي الذي أعد بمشاركة منظمات إنسانية حول الفترة من التاسع من آذار/مارس وحتى الاثنين: