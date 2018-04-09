واشنطن: دمشق لا تستطيع شن هجوم كيميائي من دون روسيا وإيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الاثنين إن روسيا وإيران تتحملان مسؤولية في الهجوم الكيميائي الذي ضرب مدينة دوما السورية، بمساعدتهما نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضحت أن الرئيس دونالد ترامب "شدد على أن روسيا وإيران تتحملان مسؤولية في هذه الأعمال، لأنها ما كان يمكن أن تحصل من دون مساعدتهما المادية".

وتعهد الرئيس دونالد ترامب الاثنين باتخاذ قرار سريع "وربما قبل نهاية هذا اليوم" للرد على الهجوم الكيميائي في سورية.

ولقي أكثر من 40 شخصا مصرعهم في هجوم كيميائي وقع السبت في مدينة دوما التي تحاصرها قوات النظام السوري، حسب منظمة الخوذ البيضاء والجمعية الطبية السورية الأميركية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن الهجمات التي وقعت في دوما تتطابق مع نمط النظام السوري القائم على استخدام مثل هذه الأسلحة.