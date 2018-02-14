صحيفة إيرانية: بشار الأسد بلا مبادئ وناكر للجميل

هاجمت صحيفة "قانون" الإيرانية الرئيس السوري بشار الأسد ووصفته بأنه "بلا مبادئ وناكر للجميل" نظرا لعقده اتفاقات مع روسيا بخصوص إعادة إعمار سورية بدل الاستعانة بالجمهورية الإسلامية.

وعنونت الصحيفة مقالها عن الموضوع "لا نصيب لإيران في بازار سورية"، وكتبت فيه أن "الأسد يريد تقليم أظافر إيران في سورية بعد هزيمة داعش والدخول في مرحلة جديدة".

وجاء في المقال الذي أورده موقع The Syrian Observer، أن على إيران أن تحصل على حصتها في سورية حتى إن كان ذلك بالقوة، فـ"الحق ينبغي انتزاعه. رغم محاولات البعض في إيران إخفاء الحقائق حول فقدان حصتنا في سورية، فإن شعبنا سيدرك وسيعرف ما يحدث لنا هناك".

وكانت صحيفة الوطن المؤيدة لنظام دمشق قد نقلت عن رئيس المجلس السوري-الروسي للأعمال سمير حسن قوله إن عشرات الشركات الروسية قدمت إلى سورية، مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة في النشاط الاقتصادي الروسي في سورية في النصف الثاني من العام الجاري.

ونقلت عن حسن قوله إن النصف الثاني من 2018 سيشهد تحسنا في زخم العلاقات الاقتصادية بين بلاده وروسيا، مضيفا أن المجلس تلقى حوالي 80 شركة روسية قدمت إلى سورية للاطلاع على فرص الاستثمار فيها.

وقال إن "هناك دراسات عديدة لإقامة مشاريع سياحية روسية في المنطقة الساحلية ومشاريع صناعية في مناطق مختلفة من البلاد، فضلا عن مشروع زراعي ضخم في المنطقة الساحلية وآخر في منطقة الوسط".

لكن حسن قال وفق الصحيفة، "هذه المشاريع تحتاج إلى وقت لكي تصبح حقيقة على الأرض لأننا في انتظار نتائج الدراسات وعوامل أخرى".

وحسب موقع The Syrian Observer فإن مساعي النظام السوري لإدخال مشاريع روسية إلى سورية أغضبت إيران التي ترى نفسها بعيدة عن الأرباح المرتقبة في البلد الذي تضررت بنيته الأساسية بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة في 2011.