دوما.. المعارضة تسلم أسلحتها للروس

أعلنت وكالة الأنباء الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية بدأت الخميس الانتشار في مدينة دوما السورية التي كانت آخر معقل لفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية القريبة من دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية قولها، إن تلك القوات ستعمل على ضبط القانون والنظام في المدينة.

وكانت وكالات الأنباء الروسية قد أعلنت في وقت سابق الخميس أن قوات النظام السوري أحكمت سيطرتها بالكامل على مدينة دوما ورفعت العلم في المدينة، بينما قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن العناصر المتبقية من "جيش الإسلام" في المدينة سلمت أسلحتها الثقيلة للشرطة العسكرية الروسية وإن قائد الفصيل غادر إلى شمال سورية.

ومن غير المعروف إذا ما كانت هناك عمليات إجلاء أخرى ستتم الخميس.

وانسحب "جيس الإسلام" من دوما في إطار صفقة مع الروس الأسبوع الماضي، بعد ساعات من هجوم كيميائي أسفر عن مقتل نحو 60 شخصا وإصابة 1000 آخرين بأعراض تسمم.

وكانت دوما آخر جيب لفصائل المعارضة بعد سيطرة قوات النظام على بقية أجزاء الغوطة الشرقية في إطار عملية شرسة أطلقتها قبل شهرين، وأودت بنحو 1600 مدني، وفق المرصد.