المرصد: غارات للنظام توقع قتلى في الغوطة الشرقية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء بمقتل 23 مدنيا بينهم خمسة أطفال وإصابة عشرات بجروح جراء غارات شنتها طائرات تابعة لقوات النظام قرب دمشق الأربعاء.

واستهدفت الضربات منطقة حمورية في الغوطة الشرقية المحاصرة، فيما تسببت غارات أخرى بإصابة 16 مدنيا بجروح في مدينة زملكا وأربعة آخرين في مدينة عربين، حسبما ذكر المرصد.

وتأتي الغارات غداة مقتل 80 مدنيا بينهم 19 طفلا على الأقل، وإصابة 200 آخرين بجروح، في حصيلة يرجح أنها الأعلى في الغوطة الشرقية منذ توقيع اتفاق خفض التوتر في أيار/مايو الماضي.

وتحاصر قوات النظام بشكل محكم منذ عام 2013 الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها فصائل معارضة ، ما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، وتقول الأمم المتحدة إن آخر قافلة مساعدات دخلت إلى المنطقة كانت في آواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.