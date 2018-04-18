واشنطن تدرج سورياً على قوائم الإرهاب

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء مواطنا سوريا ومنظمة يديرها على قوائم الإرهاب.

وصنفت الوزارة المنظمة التي يديرها السوري ناصيف بركات منظمة إجرامية عابرة للحدود.

وأوردت في بيان لها أن منظمة بركات ومقرها مدينة حمص السورية ضالعة في تسهيل عمليات تهريب لبنانيين وسوريين إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر الحدود الجنوبية الغربية مقابل 20 ألف دولار عن كل فرد، مستخدمة سبل سفر مختلفة ووثائق مزورة.

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وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنظمة سهلت منذ العام 2013 تهريب مئات من الأفراد إلى الولايات المتحدة.