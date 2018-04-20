الصليب يتوج كنيسة الطبقة من جديد

امتزجت زغاريد المسيحيات والمسلمات في سماء مدينة الطبقة السورية، احتفالا برفع الصليب الذي دمره مسلحو تنظيم داعش قبل أعوام.

وتم رفع الصليب مجددا، في مشهد لا تحب قوى الظلام رؤيته، بالتزامن مع احتفالات العالم بعيد قيامة المسيح.

أقامت المؤسسات الرسمية والمدنية الثلاثاء احتفالا بهذه المناسبة، ورفع أهالي الطبقة الصليب مرة أخرى فوق كنيسة القديسين "سيرجيوس وباخوس"، كما لو كانوا يخاطبون العالم قائلين: ها هو المكون المسيحي المنقوش في متن تاريخ المدينة يعود ليزيح أثر العابرين.

تضمن الاحتفال وقفة صمت على أرواح ضحايا الطبقة، وتكليل مسيحييها بالورود والأزهار من قبل مسلميها، وكلمات ألقيت عن أهمية المناسبة ودلالاتها.

وأعلن خلال الاحتفال إعادة بناء وترميم الكنيسة، لتفتح أبوابها مجددا خلال فترة لن تكون طويلة.

تقع مدينة الطبقة على بعد 55 كلم غرب مدينة الرقة، المعقل السابق لتنظيم داعش في سورية.

وكان التنظيم قد سيطر على المدينة نهاية عام 2013، حتى تحريرها من قبضة مسلحيه في أيار/مايو 2017.