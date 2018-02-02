حبس المفكر الإسلامي طارق رمضان بتهمة الاغتصاب

وجهت محكمة فرنسية الجمعة تهمة الاغتصاب للإسلامي السويسري طارق رمضان، وأمرت بحبسه في باريس بعد يومين من توقيفه رهن التحقيق، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.



ووجهت لرمضان الملاحق في قضيتين لوقائع ارتكبت في فرنسا في 2009 و2012، تهمتا الاغتصاب واغتصاب شخص في وضع ضعيف، بحسب المصدر.

ومثل رمضان، وهو حفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين في مصر، أمام قاضي تحقيق فرنسي ونقل ليل الخميس الجمعة إلى نيابة باريس.

وتم توقيف الأستاذ في جامعة أوكسفورد الأربعاء في إطار تحقيقات أولية في العاصمة الفرنسية حول اتهامات بالاغتصاب والاعتداء.

وينفي رمضان، الذي يحمل الجنسية السويسرية بشدة الاتهامات الصادرة عن امرأتين مسلمتين له بالاغتصاب.

وتتهم المدعية الأولى وهي هندة عياري البالغة 41 عاما، رمضان باغتصابها في فندق بباريس في 2012. وكانت قد وثقت الواقعة في سيرة ذاتية نشرتها في 2016 مستخدمة اسما مستعارا للإشارة إلى المعتدي، لكنها قررت فضحه في أعقاب فضيحة المنتج الأميركي هارفي وانستين.

أما المدعية الثانية فهي امرأة في عقدها الرابع،تشير إلى نفسها باسم "كريستيل" وتتهم رمضان باغتصابها وضربها خلال لقاء وحيد بينهما في أحد فنادق ليون في 2009.

نفى رمضان اتهامات الامرأتين واتهامات أخرى في وسائل إعلام سويسرية باساءات جنسية بحق شابات في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ووصف ذلك "بحملة أكاذيب يشنها خصومي".