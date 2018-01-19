عراقي ينفي تورطه في هجوم لندن

نفى مراهق عراقي تورطه في الهجوم الذي استهدف قطارا في محطة مترو بالعاصمة البريطانية لندن في 15 أيلول/سبتمبر الماضي ما أدى إلى إصابة 30 شخصا بجروح.

وأقر أحمد حسن (18 عاما) بعدم الذنب في زرع العبوة الناسفة التي انفجرت داخل القطار في محطة بارسونز غرين وقت الذروة.

ويواجه حسن، الذي مثل الجمعة أمام محكمة في لندن عبر اتصال فيديو من السجن، اتهامات بمحاولة القتل والتسبب في انفجار.

والانفجار تسبب في إصابة عدد من الركاب بحروق، بينما تعرض آخرون لإصابات مختلفة بسبب التدافع الذي أعقب الحادث للخروج من المترو المزدحم.

وتم إسعاف 30 شخصا في المستشفيات عقب الانفجار الذي كان يمكن أن يتسبب في خسائر فادحة لو انفجرت العبوة بشكل كامل.

وذكر مدع في جلسة سابقة أن العبوة وضعت في حقيبة بلاستيكية وكانت تحتوي على مئات الغرامات من المتفجرات ومسامير.

وكان هذا الهجوم هو الخامس في بريطانيا خلال ستة أشهر وتبناه داعش.

وستبدأ محاكمة حسن في الخامس من آذار/مارس المقبل، ومن المقرر أن تستمر أسبوعين.

المصدر: وكالات