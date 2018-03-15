رئيس بلدية طهران يستقيل بسبب حفل راقص

تقدم رئيس بلدية طهران محمد علي النجفي الخميس باستقالته لمجلس المدينة بعد انتقادات بسبب حضوره حفلا قامت فيه فتيات بالرقص.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في أمر الاستقالة الشهر المقبل.

وكان مدعون في إيران قد رفعوا دعوى ضد النجفي على خلفية الحفل الذي أقيم قبيل اليوم العالمي للمرأة.

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وبينما تلقى المسؤول الذي وعد عندما تولى منصبه بمحاربة الفساد انتقادات من المحافظين بسبب هذا الحفل، أعرب إصلاحيون عن اعتقادهم أن الحملة ضده سببها مزاعمه بشأن وقوع عمليات تزوير في بلدية طهران في الفترة التي تولى فيها سلفه محمد باقر قاليباف منصبه.

