روسيا تطالب آبل بوقف توزيع تلغرام

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" الاثنين أنها طلبت من آبل وقف توزيع تطبيق تلغرام للرسائل المشفرة في روسيا وأمهلتها شهرا للانصياع تحت طائلة التعرض لإجراءات انتقامية "محتملة".

وفي بيان صحافي قالت روسكومنادزور إنها طلبت من آبل وقف اقتراح تلغرام على المستخدمين الروس في متجر برامجها وتعطيل الإشعارات التي يرسلها التنطبيق ما يعني أن مستخدميه لن يتمكنوا من تلقيها في حال ورود رسائل جديدة.

وأضافت في بريد إلى آبل ورد في البيان أنه "تفاديا لإجراءات محتملة من روسكومنادزور ضد خدمات آبل، نطلب منكم إبلاغنا في أقرب فرصة بالخطوات المقبلة للشركة لمعاجلة هذه المشكلة".

وقال مدير الهيئة ألكسندر جاروف إن "أمام آبل مهلة شهر للانصياع، وبما انها شركة أجنبية شديدة البيروقراطية نتوقع ردا خلال شهر".

ورفض كشف الإجراءات التي ستتخذها الهيئة ضد آبل إذا لم تنفذ الشركة الأميركية مطلبها، مؤكدا أنه لا يريد "التكهن" حول رد فعلها. وتابع "عندما يأتينا الرد سنتصرف".

وكان القضاء الروسي قد أمر منتصف نيسان/أبريل بحجب تلغرام لرفضه تزويد جهاز الاستخبارات بالشيفرة التي تتيح الاطلاع على رسائل المستخدمين. لكن تلغرام نجح في الالتفاف على هذا القرار ولا يزال يستخدم في روسيا.

والتطبيق الذي أسسه في 2003 الأخوان بافل ونيكولاي دوروف، يستخدمه 200 مليون شخص في العالم بينهم سبعة في المئة في روسيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية