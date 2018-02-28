أكثر الأسئلة شيوعا عن تصنيفات الإرهاب

في خضم الحرب على الإرهاب والجهد المبذول لمحاصرته وتجفيف منابع تمويله، تعمل الولايات المتحدة على تحديد الجماعات الإرهابية ووضعها على قوائم خاصة.

فما الذي يعنيه تصنيف أي جماعة على أنها إرهابية، وما هي المسارات القانونية لذلك؟

هذه أكثر الأسئلة شيوعا حول تصنيفات الإرهاب والإجابات عنها:

ما هي أنواع تصنيفات الإرهاب للجماعات والأفراد؟

هناك سلطتان رئيسيتان لتصنيفات الإرهاب للجماعات والأفراد. فيمكن أن تصنف الجماعات على أنها منظمات إرهابية أجنبية تحت قانون الهجرة والجنسية. ويمكن أيضا أن تصنف مختلف الكيانات تحت الأمر التنفيذي 13224، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والأفراد الذين يعملون كجزء من منظمة إرهابية، وغيرها من الكيانات مثل الممولين والواجهات التجارية تحت تصنيف الإرهابين العالميين المصنفين بصفة خاصة (SDGTs).

ما هو الفرق بين تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية والأمر التنفيذي 13224؟

هناك العديد من الفروق بين هاتين السلطتين للتصنيفات الإرهابية. على سبيل المثال، في حين أن كلا التصنيفين يؤديان إلى تجميد الأصول، غير أن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية يفرض قيود هجرة على أعضاء المنظمة الأجنبية لمجرد عضويتهم فيها، بينما يقيد الأمر التنفيذي 13224 سفر الأشخاص الذين يستوفون المعايير الواردة في الأمر.

وبالإضافة إلى ذلك، يفرض تصنيف المنظمات الإرهابية الخارجية جرما جنائيا على تقديم الدعم والمصادر المادية إلى المنظمة الإرهابية عن علم. وهناك فرق آخر وهو أن تصنيف الأمر التنفيذي رقم 13224 هو التصنيف الوحيد الذي يتضمن صلاحية وزارة الخزانة لتصنيف أفراد أو كيانات إضافية ضالعة في تقديم الدعم أو أفراد أو كيانات مصنفة.

3. ما هي العواقب المترتبة على تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية والأمر التنفيذي 13224؟

الأمر التنفيذي:

مع استثناءات محدودة منصوص عليها في هذا الأمر، أو كما هو مسموح به من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوازرة الخزانة (أوفاك)، تحظر جميع الممتلكات أو المصالح في الممتلكات للأفراد والكيانات المصنفة الموجودة في الولايات المتحدة أو القادمة من الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة الأفراد الأميركيين.

ويحظر أي تعامل أو تداول من قبل أفراد أميركيين أو داخل الولايات المتحدة في الممتلكات أو المصالح في الممتلكات التي تم حظرها بموجب هذا القانون. ويتضمن هذا، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم أو تلقي أي أموال وسلع وخدمات لمنفعة الأفراد أو الكيانات المصنفة.

يحظر أي تعامل من قبل مواطن أميركي أو شخص مقيم في الولايات المتحدة لتجنب أو محاولة تجنب أو خرق أي من أشكال الحظر الواردة في الأمر. كما يحظر أي مخطط يستهدف خرق أي من هذه المحظورات.

قد يتم تقييم العقوبات المدنية والجنائية للخروقات.

المنظمات الإرهابية الأجنبية

يعتبر تقديم "الدعم والمصادر المادية" أو تلقي تدريب من نوع عسكري من أي جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل شخص في الولايات المتحدة أو خاضع للولاية القضائية الأميركية عن علم جريمة.

لا يسمح بدخول ممثلين أو أعضاء من جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية، إن كانوا أجانب، إلى الولايات المتحدة، ويجري ترحيلهم في بعض الحالات خارج الولايات المتحدة.

باستثناء ما يسمح به وزير الخزانة، يجب على أي مؤسسة مالية أميركية على دراية بحيازتها أو سيطرتها على أموال للمنظمة الإرهابية الأجنبية أو وكيل لها مصالح، الاحتفاظ بهذه الأرصدة والإبلاغ عنها إلى وزارة الخزانة.

من يستطيع تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المصنفين بصفة خاصة؟

يجوز لوزارة الخارجية تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، بينما يجوز لوزارة الخزانة فقط تصنيف الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. وتمارس الوزارتان صلاحياتهما هذه بالتعاون مع وزارة العدل.

ما هي معايير التصنيف؟

يصنف وزير الخارجية المنظمات الإرهابية الأجنبية وفق المادة 219 لقانون الهجرة والجنسية. والمعايير القانونية لتصنيف جماعة كمنظمة إرهابية أجنبية هي:

يجب أن تكون المنظمة أجنبية.

أن تنخرط المنظمة في أنشطة إرهابية وأن تحتفظ بقابليتها وتصميمها للانخراط في أنشطة إرهابية.

أن تهدد الأنشطة الإرهابية من قبل المنظمة أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي للولايات المتحدة.

يجوز لوزير الخارجية، تحت الأمر التنفيذي 13224، بالتشاور مع وزير الخزانة والمدعى العام، تصنيف الأفراد أو الكيانات الأجنبية التي يبت أنها ارتكبت أو شكلت خطرا كبيرا لارتكاب أعمال إرهاب تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة والأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية والمدعي العام تصنيف الأفراد والكيانات التي يبت في أنها:

مملوكة أو خاضعة لسيطرة، أو تعمل له أو نيابة عن فرد أو كيان مدرج في ملحق الأمر التنفيذي أو من قبل أشخاص يعتبر أنهم خاضعون لهذا الأمر.

تساعد أو ترعى أو تقدم مساعدة مالية أو مادية تقنية، أو أي خدمات مالية أو غيرها إلى أو لدعم أعمال إرهاب أو أفراد أو كيانات مصنفة في أو تحت هذا الأمر.

تكون مرتبطة مع أفراد أو كيانات معينة مصنفة في أو تحت هذا الأمر.

كيف تقرر واشنطن تصنيف أو عدم تصنيف جماعة أو كيان ما؟

تحدد وتقيم وزارة الخارجية ومكتب مكافحة الإرهاب بالتشاور مع المكاتب الأخرى الأفراد والمنظمات المحتلمين للتصنيف. كما يمكن أن توصي الوزارات الأخرى بأهداف للتصنيف.

كيف تجري عملية التصنيف؟

في ما يخص المنظمات الإرهابية الأجنبية، ما أن يتم تحديد المنظمة، نقوم بتحضير سجل إداري مفصل، والذي يعتبر تجميعا للمعلومات، ويتضمن عادة معلومات سرية وعامة تدل على استيفاء المعايير القانونية للتصنيف.

إذا قرر وزير الخارجية، بالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، إجراء هذا التصنيف، يتم إخطار الكونغرس عن نية الوزير لتصنيف المنظمة قبل سبعة أيام من نشر التصنيف في السجل الاتحادي، كما تنص المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.

عند انتهاء مهلة الأيام السبعة وفي غياب اعتراض من الكونغرس على التصنيف، يتم نشر إشعار بالتصنيف في السجل الاتحادي، وحينها يدخل التصنيف حيز التنفيذ.

يتم تحضير سجل إداري للإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. وبمجرد اكتماله وقيام وزيري الخارجية والخزانة بتصنيف الفرد والكيان، يتم تجميد أرصدة الفرد والكيان في الولايات المتحدة أو التي تحت سيطرة أو حيازة أشخاص أميركيين، وتقوم أوفاك باتخاذ الإجراء المناسب، بما في ذلك إخطار المؤسسات المالية الأميركية بقرار الحظر وتوجيهها بحجب أرصدة الفرد أو الكيان المصنف.

يتم نشر مذكرة التصنيف في السجل الاتحادي. وتقوم أوفاك أيضا بإضافة الفرد أو الكيان إلى قائمة المصنفين بشكل خاص من خلال التعريف بهؤلاء الأفراد والكيانات على أنهم إرهابيون عالميون مصنفون بشكل خاص، ونشر مذكرة بذلك على موقعها.

يبقى التصنيف ساري المفعول حتى يتم إلغاؤه أو انتهاء فترة صلاحيته أو إبطاله وفقا للقانون.

ما هي أهمية تصنيف وزارة الخارجية لجماعة إرهابية مقارنة بوزارة الخزانة؟

تتمتع وزارتا الخارجية والخزانة بصلاحيات مختلفة تحت الأمر التنفيذي 13224 لتصنيف الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. والفرد الذي يصنف تحت الصلاحية المناطة بوزارة الخارجية بموجب الأمر التنفيذي قد ارتكب أو شكل خطرا كبيرا لارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة والأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.

لوزارة الخزانة القدرة على التصنيف تحت الأمر التنفيذي رقم 13224 باستخدام الصلاحيات التي تسمح بتصنيف الأفراد والكيانات التي يبت في أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو أنها تعمل لصالح أو بالنيابة عن فرد أو كيان مصنف في ملحق الأمر أو لأشخاص يُقرر أنهم خاضعون للأمر، أو ضالعة في مساعدة أو رعاية أو تقديم مساعدة مالية أو مادية تقنية، أو أي خدمات مالية أو غيرها إلى أو لدعم أعمال إرهاب أو أفراد أو كيانات مصنفة في أو تحت هذا الأمر، أو كونها مرتبطة مع أفراد أو كيانات معينة مصنفة في أو تحت هذا الأمر.