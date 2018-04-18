سورية.. القبض على إرهابي متورط باعتداءات سبتمبر

أعلنت القوات الكردية في سورية اعتقال ألماني من أصول سورية يدعى محمد حيدر زمار، متهم بالتورط في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة عام 2001.

وقال قائد كردي رفيع رفض الكشف عن هويته "تم اعتقال محمد حيدر زمار على يد القوات الأمنية الكردية في شمالي سورية، وهو خاضع للتحقيق الآن"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

يواجه الخمسيني زمار تهما بتجنيد بعض منفذي اعتداءات سبتمبر في الولايات المتحدة.

في كانون أول/ديسمبر 2001 تم احتجاز زمار في المغرب، في عملية اشترك بها عملاء الـ CIA، وجرى تسليمه للسلطات السورية لاحقا.

وحكمت الجهات القضائية السورية في 2007 على زمار بالسجن لمدة 12 عاما، لانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، التهمة المؤدية للإعدام في بعض الأحيان في سورية.

ولا يعرف على وجه التحديد كيف أفلت زمار لاحقا خلال الأزمة السورية، لينضم إلى الجماعات الإرهابية المقاتلة على الأرض.