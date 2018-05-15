بالفيديو.. سيارة تسلا تجر طائرة

حطمت السيارة الكهربائية تسلا إكس رقما قياسيا في موسوعة غينيس بعد أن استطاعت جر طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر.

وأظهرت لقطات فيديو السيارة X P100D وهي تجر الطائرة التابعة لخطوط شركة كانتاس للطيران، وتمت التجربة في مطار ملبورن بأستراليا.

السيارة التي تمتلك أكبر قوة جر لأي سيارة ركاب كهربائية، بحسب كانتاس، كانت في مواجهة أحدث طائرة في أسطولها:

تسلا موديل إكس أثبتت جدارتها أكثر من مرة، وفي الشتاء الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسيارة وهي تجر شاحنة علقت بطريق ثلجي في ولاية نورث كارولينا.

وهذا مقطع آخر لسيارة إكس وهي تجر مقطورة صغيرة: