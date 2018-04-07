هذه السماعة تقرأ أفكارك

ابتكر باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سماعة يمكنها قراءة أفكار مستخدمها من دون حاجة الشخص إلى إصدار أوامر صوتية أو حركات معينة.

وفي مقطع فيديو توضيحي نشره المعهد لطريقة عمل السماعة التي أطلق عليها اسم AlterEgo، قال المعهد إنها تمكن الشخص من التواصل في صمت مع نظام برمجي، لإصدار الأوامر للأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها، وأجهزة المساعدة الافتراضية، وغيرها:

وتقوم السماعة التي تعلق على الفك والوجه بالتقاط الإشارات العصبية العضلية التي تتولد عندما يصدر الشخص أوامره "الداخلية" التي هي عبارة عن "حركات داخلية خفية"، حسب الفيديو.

ويستطيع الجهاز الرد على أي استفسارات مثل معرفة الوقت أو أسعار سلع وغيرها، عبر ما يعرف باسم التوصيل العظمي، أي نقل هذا الرد عبر العظم إلى الأذن مباشرة، ويتم ذلك من دون تشتيت انتباه المستخدم.

باتي ميس، الأستاذة في المعهد والتي شاركت في البحث الذي أجراه المعهد على هذا الابتكار قالت: "قد أكون بحاجة إلى البحث عن شيء له علاقة بمحادثة معينة أقوم بها، فأضطر في هذه الحالة إلى البحث عن هاتفي، وكتابة كلمة السر، وفتح تطبيق معين، وكتابة كلمة البحث، ما يعني تحول انتباهي تماما عن بيئتي والأشخاص الذين أتعامل معهم كي أتعامل مع الهاتف نفسه".

وتضيف أن الجهاز يوفر هذا المجهود إذ "يمكن المستخدم من الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها لنا هذه الأجهزة (الهواتف وغيرها)، ولكن بطريقة تسمح له بالبقاء في الحاضر".

وقام الباحثون بتجربة هذه السماعة خلال دراسة أجروها على 10 أشخاص، وبلغت نسبة دقة ترجمة الإشارات الداخلية لهم 92 في المئة.

وتهدف الفكرة بحسب المعهد إلى دمج الإنسان بالكمبيوتر، ليكون للإنسان بمثابة "نفس ثانية"، وهو ما يرى أنه يزيد إدراك البشر وقدراتهم.