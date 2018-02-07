واشنطن تدرج ثلاثة باكستانيين على قوائمها السوداء للإرهاب

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات مالية محددة على ثلاثة باكستانيين متهمين بالتواطؤ مع "مجموعات إرهابية" باكستانية وأفغانية ترتبط كلها بشخص في المنطقة يعرف باسم الشيخ أمين الله، سبق أن أدرج اسمه على القوائم السوداء الأميركية وفي الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها تواصل استهداف "المتطرفين الذين يدعمون منظمات إرهابية ويقودون شبكات مالية غير مشروعة".

وجاء في البيان "نستهدف أشخاصا قدموا دعما لوجستيا وعبوات ناسفة محلية الصنع أو أنواعا أخرى من المساعدة التقنية إلى القاعدة وعسكر طيبة وطالبان ومجموعات إرهابية أخرى".

ودعا مسؤول الخزانة لمكافحة الارهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر في البيان، باكستان التي تتهمها الإدارة الأميركية بالتساهل مع طالبان، إلى "العمل" مع واشنطن "لحرمان هؤلاء الأفراد وهذه المنظمات الخطيرة من أي ملاذ".

وبين الأشخاص الثلاثة الذين أدرجوا على القائمة الأميركية السوداء رحمن زيب المتهم بجمع أموال في الخليج لحساب جماعة عسكر طيبة المتطرفة الباكستانية في إقليم كشمير وأيضا في أفغانستان.

والآخران هما حزب الله استم خان وديلاور خان نادر خان اللذان فرضت عليهما عقوبات لأنهما تحركا باسم أمين الله.

وأمين الله، واسمه الحقيقي فاضل الشيخ أبو محمد أمين البشراوي، كان صاحب أول "مدرسة قرآنية" أدرجت على القائمة الأميركية السوداء للكيانات التي يشتبه بأنها تدعم أنشطة "إرهابية"، وهو مدرج على اللائحة الأميركية منذ 2009.