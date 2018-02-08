تيلرسون يبدأ الأحد جولة شرق أوسطية

يبدأ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الأحد جولة في الشرق الأوسط يزور خلالها الأردن وتركيا ولبنان ومصر والكويت، حسب ما قالت الوزارة في بيان الخميس.

وأوضح البيان أن تيلرسون سيلتقي بالعاهل الأردني عبد الله بن الحسين ووزير الخارجية أيمن الصفدي لـ "التأكيد على قوة العلاقات الأميركية الأردنية والحديث مع القيادة الأردنية حول إنجاز مذكرة تفاهم جديدة للتعاون الثنائي ومناقشة قضايا إقليمية من بينها الأزمة السورية ودعم الأردن للسلام في الشرق الأوسط".

كما يلتقي وزير الخارجية في تركيا بكبار المسؤولين في أنقرة لمناقشة قضايا إقليمية وثنائية.

وأضافت الوزارة أن تيلرسون سيجتمع في بيروت مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري في زيارة "ستأكد على دعم الولايات المتحدة للشعب والجيش اللبنانيين".

وقال البيان أن زيارة تيلرسون إلى مصر ستتضمن "التنسيق حول قضايا إقليمية هامة".

وسيختتم تيلرسون جولته بزيارة الكويت حيث سيترأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد داعش وكذلك في مؤتمر إعادة إعمار العراق.