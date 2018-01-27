تيلرسون: وقف الأسلحة الكيماوية في سورية مسؤولية روسيا

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون السبت إن الولايات المتحدة تعتقد أن من مسؤوليات روسيا كبح استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.

وأضاف خلال زيارة إلى بولندا "الأسلحة الكيماوية... تُستخدم في ضرب السكان المدنيين، الفئة الأضعف.. الأطفال داخل سورية".

وتابع: "نحمل روسيا (مسؤولية) التعامل مع هذا الأمر. إنها حليف" لسورية.

وكانت الخارجية الأميركية انتقدت "عرقلة" روسيا عمل منظمات الوقاية من الأسلحة الكيميائية في سورية، بعد انتشار معلومات تتهم نظام الرئيس بشار الأسد بشن هجوم كيميائي جديد على الغوطة الشرقية قرب دمشق.

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