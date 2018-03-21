هذه الجامعات الأفضل في المنطقة العربية

أصدرت مؤسسة بريطانية معنية بتصنيف الجامعات عالميا قائمتها لأفضل المؤسسات التعليمية في المنطقة العربية لعام 2018.
واستندت مؤسسة تايمز هاير إديوكيشن في تصنيفها هذا على نتائج وبيانات الجامعات.
وحافظت جامعة الملك عبد العزيز السعودية على مكانتها في المرتبة الأولى، وحلت جامعة خليفة الإماراتية ثانية، بينما جاءت جامعة قطر ثالثة من أصل 32 ضمتها القائمة.
وكان لمصر نصيب الأسد لأفضل الجامعات في شمال إفريقيا، إذ أورد التصنيف تسع من جامعاتها.
والجامعات الخمس الأولى في القائمة جميعها في منطقة الشرق الأوسط، ومعظمها متخصصة في العلوم والتكنولوجيا.
وهذه قائمة بالجامعات الـ20 الأولى ضمن التصنيف:
يشار إلى أن معظم الطلاب الأجانب في جامعات السعودية والإمارات يتحدرون من دول في المنطقة مثل سورية واليمن والأردن.
أما بالنسبة لمصر، فإن غالبية الطلاب الأجانب يتحدرون من دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، بالإضافة إلى دول إفريقية مثل نيجيريا والصومال.