Toys 'R' Us ستغلق جميع محلاتها

أعلنت شركة Toys 'R' Us أنها ستغلق جميع فروعها في الولايات المتحدة بعد فشلها في العثور على مشتر أو التوصل لاتفاق للهيكلة مع المقرضين لإنقاذها من الإفلاس، ما يهدد بفقدان نحو 31 ألف وظيفة.

ويمثل إغلاق الشركة التي تملك سلسلة متاجر لعب الأطفال، ضربة لأجيال من المستهلكين ومئات من صانعي لعب الأطفال الذين باعوا منتجاتهم لـToys 'R' Us مثل شركة ماتيل منتجة دمية باربي، وشركات أخرى منها ليغو.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديف براندون "هذا يوم حزن عميق بالنسبة لنا ولملايين الأطفال والعائلات التي قدمنا لها خدمات على مدى 70 عاما".

وقالت الشركة إنها تسعى للحصول على موافقة لتصفية مخزونها في متاجرها في الولايات المتحدة التي يبلغ عددها 735، فيما يتوقع الدائنون أن تغلق Toys 'R' Us أبوابها بحلول نهاية العام.

وقالت الشركة إنه بالنسبة لعملياتها في آسيا ووسط أوروبا، بما في ذلك ألمانيا والنمسا وسويسرا، ستواصل الشركة إعادة الهيكلة في حين ستستمر أعمالها في بريطانيا.

وفي أيلول/ سبتمبر، حين كانت الشركة تدير أكثر من 1600 متجر نصفها تقريبا خارج الولايات المتحدة، استطاعت الحصول على إذن من المحكمة لاقتراض أكثر من ملياري دولار للبدء في دفع مستحقات الموردين.

لكن الجهود الرامية للمحافظة على وجودها انهارت بعدما قرر المقرضون أنه في ظل غياب خطة واضحة لإعادة الهيكلة فإن بإمكانهم استعادة مزيد من الأموال السائلة عن طريق التصفية بإغلاق المتاجر وبيع البضائع.