خاص بالحرة.. بزي تاجر بلاجئات سوريات لتمويل حزب الله

خاص- الحرة

أكد مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية لـ"الحرة" أن العقوبات التي فرضتها الوزارة الخميس على القيادي في حزب الله محمد إبراهيم بزي حرمته من الكثير من الأموال التي يودعها في المصارف الإفريقية والتي يستخدمها لتمويل المنظمة اللبنانية.

وكشف عن ضلوع بزي في عملية استخدام فتيات سوريات يجمعهن من مخيمات للاجئين ويتاجر بهن لتحقيق أموال يساعد فيها حزب الله.

وأشار المسؤول إلى أن العقوبات تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف، هي تجفيف العائدات التي تجنيها إيران وتستخدمها في تمويل الإرهاب، وتعطيل الوسائل التي تساهم في تمويل برنامج الصواريخ البالستية، والضغط على إيران ماليا لدفعها إلى الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد حول برنامجها النووي

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