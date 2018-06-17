إطلاق نار داخل معرض فني في نيوجيرزي

أدى إطلاق نار داخل معرض فني في مدينة ترينتون بولاية نيوجيرزي فجر الأحد إلى إصابة 20 شخصا على الأقل بجروح، أربعة منهم في حالة حرجة.

ومن بين الضحايا طفل في الـ13 من عمره في حالة حرجة.

وحسب المعلومات الأولية التي قدمتها السلطات، فإن عددا من المسلحين شرعوا بإطلاق النار عند الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي داخل معرض Arts All Night السنوي الذي يبقى مفتوحا لـ24 ساعة، ويتضمن فعاليات اجتماعية وموسيقى وجذب نحو 30 ألف زائر العام الماضي.

وأقدم عنصر شرطة كان خارج الخدمة على الرد على مصدر النيران، فقتل رجلا يبلغ من العمر 33 عاما يعتقد أنه أحد مطلقي النار.

وأفادت شرطة ترينتون بأنها اعتقلت شخصا آخر يشتبه في تورطه بالحادث، وضبطت عدة أسلحة في الموقع.

ولم تكشف السلطات بعد عن الدوافع وراء إطلاق النار.

وقرر القائمون على المعرض إلغاء جميع الفعاليات المقررة بعد الحادث.