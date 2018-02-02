ترامب يستقبل منشقين من كوريا الشمالية

اجتمع الرئيس دونالد ترامب الجمعة بمنشقين كوريين شماليين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في لقاء يأتي وسط أجواء من التوتر الشديد بين واشنطن ونظام بيونغ يانغ.

ومن بين المنشقين الثمانية جي سيونغ-هو الذي فر من كوريا الشمالية في 2006 وكان ضمن ضيوف الشرف لدى ترامب خلال إلقائه خطابه عن حال الاتحاد في الكونغرس الثلاثاء.

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واستمع ترامب لشهادات أولئك الرجال والنساء معتبرا أنها "لا تصدق وتشكل مصدر إلهام حقيقي".

وعن الاتصالات التي تتم بين الكوريتين في إطار الألعاب الأولمبية الشتوية، قال ترامب إنها "أمر جيد" لكنه بقي حذرا حيال هذه المسألة.



وكان ترامب ندد بشدة، في خطابه أمام الكونغرس، بموقف بيونغ يانغ مؤكدا أن أي نظام "لم يقمع مواطنيه بوحشية" كما فعلت "الديكتاتورية الوحشية في كوريا الشمالية".



وحذر أيضا من "التساهل والتنازلات" في مواجهة التهديد النووي الكوري الشمالي، واعدا بعدم تكرار "أخطاء" الإدارات السابقة.



وبلغ التوتر في شبه الجزيرة الكورية أعلى درجاته في 2017 مع سلسلة تجارب عسكرية أجرتها بيونغ يانغ، شملت إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات.