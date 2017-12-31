ترامب عن 2017: يا له من عام

قال الرئيس دونالد ترامب الأحد في رسالة تهنئة بالعام الجديد: "يا له من عام، لقد بدأنا للتو".

وأضاف ترامب في تغريدة: "سويا، سنجعل أميركا عظيمة مجددا، عام جديد سعيد".​

What a year it’s been, and we're just getting started. Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! Happy New Year!! pic.twitter.com/qsMNyN1UJG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017

وتضمنت تغريدة ترامب مقطعا احتفاليا يختتم عامه الأول رئيسا للولايات المتحدة، ويعرض لقطات له مع قادة العالم، وزيارته لضحايا الكوارث وإلقاء الخطب.

ويقضي الرئيس ليلة رأس السنة الميلادية في بالم بيتش، بفلوريدا، حيث يقع منتجع مار آلاغو.

وقال البيت الابيض إن ترامب اطلع على التدابير الأمنية للعام الجديد في جميع أنحاء البلاد وسيواصل رصد هذه الجهود.

