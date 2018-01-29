ترامب يستنكر 'فظائع' طالبان

استنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين "الفظائع" التي ارتكبتها حركة طالبان في أفغانستان، قائلا إن الولايات المتحدة ليست مستعدة للحديث مع الجماعة المتشددة لكنها "ستنجز ما يتعين عليها إنجازه".

وقال في غداء مع ممثلين لمجلس الأمن "عندما ترون ما يفعلونه والفظائع التي يرتكبونها وقتل شعبهم، وهؤلاء الأشخاص نساء وأطفال... فهذا فظيع".

وأضاف "نحن لا نتحدث مع طالبان. سننجز ما يتعين علينا إنجازه، وسنتمكن من فعل ما لم يستطع الآخرون القيام به".

واسفر اعتداء تبنته طالبان بسيارة إسعاف مفخخة في كابل السبت عن مقتل 103 أشخاص وإصابة 235 بحسب آخر حصيلة رسمية.