مراسلة الحرة رنا أبتر تنقل عن مصادر في الكونغرس أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن الثلاثاء الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، لكن دون أن يتضح أن الانسحاب سيكون جزئيا أو كليا. ونقل مراسل الحرة هشام بورار عن مصدر مقرب من ترامب أن عملية إعادة فرض العقوبات على إيران ستستغرق 180 يوما.