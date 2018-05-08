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مراسل الحرة: الجيش الإسرائيلي يعلن جاهزيته لسيناريوهات مختلفة ويحذر من أن أي عملية ضد إسرائيل ستواجه ردا قويا #إيران— الحرة (@alhurranews) 8.5.2018
نقل مراسل الحرة في البيت الأبيض هشام بورار عن مصدر مقرب من الرئيس دونالد ترامب أنه سيعلن الثلاثاء إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران. وتوقع المصدر أن تستغرق عملية إقرار وفرض العقوبات 180 يوما، وذلك بناء على قناعة أميركية بأن إيران قد خالفت "روح الاتفاق".
مراسل الحرة عن مقرب من الرئيس الأميركي: ترامب سيعلن إعادة فرض العقوبات على إيران تابع التغطية المباشرة https://t.co/HoiF3l1iKb #إيران— الحرة (@alhurranews) 8.5.2018