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مباشرترامب يعلن قرارا مهما حول الاتفاق النووي مع إيران

مراسلة الحرة رنا أبتر تنقل عن مصادر في الكونغرس أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن الثلاثاء الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، لكن دون أن يتضح أن الانسحاب سيكون جزئيا أو كليا. ونقل مراسل الحرة هشام بورار عن مصدر مقرب من ترامب أن عملية إعادة فرض العقوبات على إيران ستستغرق 180 يوما.

الرئيس دونالد ترامب

المقدمة

مراسلة الحرة رنا أبتر تنقل عن مصادر في الكونغرس أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن الثلاثاء الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، لكن دون أن يتضح أن الانسحاب سيكون جزئيا أو كليا.

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17:20

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18:05
18:02

نقل مراسل الحرة في البيت الأبيض هشام بورار عن مصدر مقرب من الرئيس دونالد ترامب أنه سيعلن الثلاثاء إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران. وتوقع المصدر أن تستغرق عملية إقرار وفرض العقوبات 180 يوما، وذلك بناء على قناعة أميركية بأن إيران قد خالفت "روح الاتفاق".

17:58

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