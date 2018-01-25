ترامب: الفلسطينيون لم يحترمونا

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إن الفلسطينيين "لم يحترموا" الولايات المتحدة مضيفا أنه سيعلق مساعدات بمئات ملايين الدولارات إلى أن يوافقوا على العودة إلى محادثات سلام برعاية واشنطن.

وقال ترامب خلال لقاء ودي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في دافوس حيث يشاركان في المنتدى الاقتصادي العالمي "لقد أبدوا عدم احترام تجاهنا قبل أسبوع بعدم السماح لنائب رئيسنا الرائع بمقابلتهم".

وأضاف ترامب "نحن نمنحهم مئات الملايين، وهذه الأموال لن تسلم لهم إلا إذا جلسوا وتفاوضوا حول السلام".

وشهدت العلاقات الفلسطينية الأميركية توترا شديدا بعد قرار ترامب في 6 كانون الأول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان بنس ألقى خطابا الاثنين أمام البرلمان الإٍسرائيلي تعهد فيه بنقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية عام 2019.

وقال ترامب "لدينا اقتراح للسلام، إنه اقتراح عظيم للفلسطينيين" مضيفا أن إسرائيل ستضطر أيضا لتقديم تنازلات.

ووجهت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي انتقادا مباشرا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، معتبرة أنه "يفتقر إلى الشجاعة" التي يتطلبها تحقيق السلام.

وقالت هايلي في جلسة لمجلس الأمن إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتحقيق السلام لكنها لن تجري وراء قيادة فلسطينية "تفتقر" إلى متطلبات السلام.

وأعادت هايلي التذكير بمبادرة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات والملك الأردني الراحل حسين لتحقيق السلام مع إسرائيل، معتبرة أن عباس يمثل "عكس ما قدماه من شجاعة لتحقيق السلام وأن الخطب القائمة على الكراهية لن تقود إلى أي مكان".