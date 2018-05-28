ترامب وآبي: نزع كوريا الشمالية سلاحها النووي أمر حتمي

اتفق الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مكالمة هاتفية الاثنين على "حتمية" نزع كوريا الشمالية سلاحها النووي وتخلصها من برنامجها للصواريخ البالستية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب وآبي بحثا "التطورات الأخيرة في كوريا الشمالية وأكدا أنهما سيلتقيان مجددا لمواصلة التنسيق عن كثب قبل الاجتماع المرتقب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وأضاف البيان أن "الرئيس ورئيس الوزراء أكدا أنه لأمر حتمي أن تفكك كوريا الشمالية بصورة كاملة ومستديمة برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية البالستية".

وكانت واشنطن قد أعلنت الأحد وصول فريق أميركي إلى كوريا الشمالية لمناقشة الاستعدادات للقمة المرتقبة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وحامت الشكوك حول عقد القمة الأميركية-الكورية الشمالية المقررة في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة. وكان ترامب قد أعلن الخميس إلغاءها، قبل أن يقول إن بالإمكان عقدها في موعدها.