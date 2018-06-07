ترامب: قد أدعو كيم لزيارة الولايات المتحدة

أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيدعو الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لزيارة الولايات المتحدة إذا سارت المفاوضات خلال القمة المرتقبة بينهما في سنغافورة على ما يرام.

لكن ترامب أضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الورزراء الياباني شينزو آبي بعد اجتماعهما في البيت الأبيض الخميس أنه "مستعد تماما لمغادرة القمة إذا لم تسر الأمور على مايرام".

وأعرب الرئيس عن اعتقاده بأن الزعيم الكوري الشمالي "مستعد لفعل شيء عظيم لبلده ولعائلته ولنفسه".

وأكد الرئيس ترامب أن "تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية أمر آمل أن أفعله" حال انتهاء المفاوضات بين البلدين. وأضاف "ثمة الكثير من العوامل الإيجابية بانتظار كوريا الشمالية".

وأشاد بالدور الذي لعبه كل من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في التحضير لقمة سنغافورة التي قال إنها ستقود إلى "مستقبل جديد مشرق" لكوريا الشمالية والعالم.

وشدد الرئيس ترامب على أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية سيقود إلى "مستقبل مزدهر يعمه السلام" لجميع الكوريين.