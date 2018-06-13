ترامب يعود إلى واشنطن بعد قمة تاريخية في سنغافورة

عاد الرئيس دونالد ترامب إلى واشنطن بعد قمته التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة.

ووصلت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" إلى قاعدة أندروز الجوية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، منهية رحلة الرئيس الماراثونية إلى آسيا لإجراء محادثات مع كيم.

وخلال عودته، تحدث ترامب مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وبينما تزودت الطائرة بالوقود في جزيرة هاواي، شكر ترامب كيم "على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة الأولى نحو مستقبل مشرق جديد لشعبه"، قائلا إن القمة "أثبتت أن التغيير الحقيقي ممكن".

وغرد ترامب على تويتر من الطائرة "لا يوجد حد لما يمكن أن تحققه كوريا الشمالية عندما تتخلى عن أسلحتها النووية وتحتضن التجارة وتتشارك مع العالم".