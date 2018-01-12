ترامب يلغي زيارته إلى لندن.. 'أوباما السبب'

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إلغاء زيارته إلى لندن المخصصة لتدشين السفارة الأميركية الجديدة وألقى في تغريدة باللوم على سلفه باراك أوباما.

"السبب وراء إلغاء زيارتي إلى لندن هو أنني لست معجبا بقيام إدارة (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما ببيع السفارة التي كانت في أفضل موقع بلندن لقاء مبلغ زهيد وبناء سفارة جديدة في موقع بعيد لقاء 1.2 مليار دولار".

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة "اتفاق سيء، كانوا يريدون أن أقص الشريط لكن لا".

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

يشار إلى أن السفارة الأميركية القديمة بلندن كانت مقامة بمنطقة ماي فير التاريخية لكنها اعتبرت أكثر عرضة لخطر الهجمات الإرهابية. وقرار نقل السفارة اتخذ سنة 2008 قبل تولي أوباما الرئاسة.