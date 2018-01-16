ترامب وشي يأملان في تغيير 'سلوك' بيونغ يانغ

أعرب الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ عن "أملهما" بأن يدفع الحوار بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، بيونغ يانغ إلى تغيير "سلوكها الهدام"، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

وقال البيت الأبيض أن ترامب، خلال اتصال هاتفي مع جينبينغ، أكد عزمه على الاستمرار في ممارسة "أكبر قدر من الضغوط" على نظام كيم جونغ أون ليتخلى عن السلاح النووي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن جينبينغ تشديده على ضرورة أن يوحد "كل الأطراف" جهودهم لضمان استمرار التهدئة الحالية "التي لم يكن سهلا الوصول إليها".

واتفقت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية الثلاثاء الماضي على إجراء محادثات عسكرية لإزالة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وعلى أن تقوم بيونغ يانغ بإرسال وفد رياضي إلى سول للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية في شباط/ فبراير المقبل.

وكان الرئيس ترامب قد وصف في وقت سابق المحادثات بين الكوريتين بأنها "أمر طيب"، وقال إن واشنطن ستنضم لها في الوقت المناسب.