ترامب يوافق على فرض رسوم جمركية على سلع صينية

وافق الرئيس دونالد ترامب في وقت مبكر الجمعة على خطة لفرض رسوم جمركية عقابية على سلع صينية بعشرات مليارات الدولارات.

والتقى ترامب الخميس مع عدد من أعضاء مجلس الوزراء والمستشارين التجاريين، وقال مسؤول بوزارة الصناعة إن قيمة السلع يمكن أن تصل إلى 55 مليار دولار.

وكان ترامب قد تعهد بالوفاء بتعهد حملته الانتخابية بتضييق الخناق على ما يعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.

وقد فرض ترامب بالفعل رسوما جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك والحلفاء الأوروبيين.

ويأتي القرار الخاص بالسلع الصينية في أعقاب قمة ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وينسق ترامب عن كثب مع الصين في الجهود الرامية لنزع اسلحة بيونغ يانغ النووية.

وقال ترامب سابقا إنه مهما كانت العواقب، "يجب أن أفعل ما يتعين على فعله" لمعالجة الخلل التجاري.