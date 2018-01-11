ترامب يكشف عن الفائزين بـ 'جوائز الأخبار الكاذبة' الأربعاء

يكشف الرئيس دونالد ترامب الأربعاء المقبل أسماء المؤسسات الفائزة "بجوائز الأخبار الكاذبة" التي أعلن تنظيمها في الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري.

وستمنح الجوائز لوسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة "الأكثر فسادا وتحيزا"، حسب الرئيس.

وأوضح ترامب على تويتر إن ردود الفعل على مبادرته هذه لاقت استحسانا واستقطابا كبيرين، مشيرا إلى أن الجوائز ستغطي عدة محاور أبرزها "التغطية غير الصادقة والتغطية السيئة".

وينتقد الرئيس باستمرار تغطية وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد لأجندته، ويتهمها بتحامل عليه ونشر أخبار كاذبة وغير صادقة عنه وعن أداء إدارته.