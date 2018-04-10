ترامب: دول الخليج أوقفت تمويل الإرهاب

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن قطر والسعودية والإمارات، والتي تعيش خلافا إقليميا، أوقفت تمويل الإرهاب وذلك على هامش اجتماعه بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض.

وأوضح ترامب أن اجتماعه بآل ثاني "كان إيجابيا" وأن العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر تسير "بشكل جيد للغاية".

أمير قطر قال من جانبه، إن بلاده "مستعدة تماما للتعاون مع واشنطن لمكافحة تمويل الإرهاب ... لا نستطيع أن نكون متسامحين مع أي شخص يدعم الإرهاب".

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها بقطر في حزيران/يونيو الماضي على خلفية اتهام الدوحة بدعم جماعات إرهابية وهو ما تنفيه الإمارة الخليجية.

وكان ترامب اتفق في مكالمة هاتفية الجمعة مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان على السعي من أجل الوحدة بين دول الخليج.

وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة ترامب ستؤجل حتى أيلول/سبتمبر قمة مع زعماء دول الخليج كان من المزمع عقدها في أيار /مايو.