ترامب يستضيف إفطارا رمضانيا

أفادت وسائل إعلام أميركية الأحد بأن الرئيس دونالد ترامب سيستضيف الأسبوع الجاري مائدة إفطار في البيت الأبيض احتفالا بشهر رمضان.

ومن المقرر أن يقام حفل الإفطار مساء الأربعاء، حسبما أفادت به شبكة CNN الإخبارية وموقع Politico.

وسيكون هذا أول إفطار يستضيفه ترامب منذ انتخابه رئيسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

واستضاف الرؤساء الأميركيون على مدار العقدين السابقين إفطارا سنويا احتفاء بالمجتمع الإسلامي في أميركا.

وكان ترامب قد وجه قبيل بدء رمضان رسالة تهنئة للمسلمين بحلول شهر الصيام، باعثا بأطيب تمنياته للمسلمين في أميركا وحول العالم.

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