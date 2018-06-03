Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
الولايات المتحدة

ترامب يستضيف إفطارا رمضانيا

الرئيس دونالد ترامب

أفادت وسائل إعلام أميركية الأحد بأن الرئيس دونالد ترامب سيستضيف الأسبوع الجاري مائدة إفطار في البيت الأبيض احتفالا بشهر رمضان.

ومن المقرر أن يقام حفل الإفطار مساء الأربعاء، حسبما أفادت به شبكة CNN الإخبارية وموقع Politico.

وسيكون هذا أول إفطار يستضيفه ترامب منذ انتخابه رئيسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

واستضاف الرؤساء الأميركيون على مدار العقدين السابقين إفطارا سنويا احتفاء بالمجتمع الإسلامي في أميركا.

وكان ترامب قد وجه قبيل بدء رمضان رسالة تهنئة للمسلمين بحلول شهر الصيام، باعثا بأطيب تمنياته للمسلمين في أميركا وحول العالم.

اقرأ أيضا: ترامب يهنئ المسلمين بشهر رمضان

Back to top
XS
SM
MD
LG