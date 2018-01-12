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ترامب: نريد هجرة على أساس المهارة

الرئيس دونالد ترامب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا الجمعة أنه يريد هجرة "على أساس المهارة" وحذر من توافد مهاجرين من دول فيها نسبة عالية من الجريمة.

وقال ترامب في تغريدة إثر تسلمه الخميس مقترحا حزبيا عن الهجرة "أريد نظام هجرة يقوم على أساس المهارة وأشخاصا سيساعدون بلادنا على المضي قدما. أريد الأمن لشعبنا"​. ووصف ترامب المقترح بأنه "خطوة كبيرة إلى الوراء ".

ولوح ترامب مجددا بنيته إنهاء برنامج "داكا" الذي يمنح وضعا قانونيا للشباب المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا، ما لم يوافق الديمقراطيون على مجموعة من الإجراءات الأمنية الجديدة التى تهدف إلى منع الهجرة غير الشرعية بما فى ذلك بناء سياج على طول الحدود الأميركية المكسيكية.

ويحمي هذا البرنامج الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما هؤلاء الشباب من الترحيل إلا أن ترامب أعلن في أيلول/سبتمبر إلغاء العمل به لكنه أرجأ تطبيق القرار لإعطاء الكونغرس مهلة ستة أشهر أي حتى آذار/مارس المقبل من أجل إعداد حل دائم.

وقد جمد قاض فدرالي الثلاثاء قرار ترامب وقف العمل ببرنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة" (DACA).

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